«Укрзализныця» ввела дистанционное обучение для специалистов отрасли

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ввела дистанционное обучение для специалистов и руководителей отрасли в виде эксперимента, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Отрасль заинтересована в повышении квалификации кадров, ведь происходит внедрение информационных технологий в работу, совершенствуются, автоматизируются процессы, появляется новая техника. Это требует от работников качественно нового уровня подготовки, поэтому мы хотим, чтобы образовательный процесс в области был непрерывным, чтобы специалисты имели возможность учиться и без отрыва от места работы. Это необходимое условие, чтобы работник развивался, мог строить свою карьеру, на высоком уровне выполнять должностные обязанности», - отмечает пресс-служба, ссылаясь на заместителя начальника главного управления кадровой и социальной политики «Укрзализныци» Сергея Шару.

Согласно сообщению, для дистанционного обучения специалисты Главного управления кадровой и социальной политики «Укрзализныци» создали специальный информационный портал на базе бесплатного программного обеспечения. Учебные курсы разработали преподаватели профилирующих вузов, занимающихся подготовкой кадров для отрасли. В частности, Государственный экономико-технологический университет транспорта, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта и Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба, в этом году около 150 железнодорожников повышают свою квалификацию дистанционно. Среди них специалисты служб сигнализации и связи, хозяйства перевозок, инженеры по организации и нормированию труда, главные бухгалтеры и их заместители.

По данным пресс-службы, курс дистанционного обучения состоит из лекций, сопутствующих материалов, нормативных документов, методических рекомендаций, которые размещены на портале. Портал позволяет в режиме форума общаться с преподавателями, задавать им вопросы, получать на них ответы.

«На дистанционное обучение, которое на данном этапе введено как эксперимент, выбрали вопросы общего, неузкоспециализированного направления. В частности, по охране труда, экологии, реформированию, общепрофессионального направления», - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы, курс дистанционного самообразования для руководителей и специалистов заканчивается очной формой узкоспециализированного обучения в одном из профильных вузов.

Также пресс-служба «Укрзализныци» отмечает, что железнодорожные работники положительно воспринимают формат дистанционного обучения, поскольку их не отрывают от их рабочих обязанностей, а также от семей. «К тому же нет необходимости оплачивать командировочные, проезд, проживание специалистов, дистанционное обучение экономит почти 30% расходов на повышение квалификации», - сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что в среднем за год в железнодорожной отрасли повышают квалификацию почти 10 тыс. руководителей и специалистов. В текущем году «Укрзализныця» планирует использовать около 32 млн грн на повышение квалификации железнодорожных работников, что на 28% больше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в первом полугодии 2013 года повысила квалификационный уровень 2 тыс. 124 сотрудников.