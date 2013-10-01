Львовская железная дорога заканчивает подготовку пассажирского хозяйства к зиме

Львовская железная дорога (ЛЖД) заканчивает подготовку пассажирского хозяйства к работе в зимний период, сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, ЛЖД прежде всего готовит пассажирские вагоны, которые будут курсировать в составе поездов северного направления.

До 25 октября текущего года ЛЖД проведет оздоровительный ремонт в 643 вагонах. По состоянию на 29 сентября 2013 года работники дороги подготовили уже 232 вагона, 213 из которых на комбинированном отоплении.

«Особое внимание железнодорожники Львовской магистрали уделяют подготовке систем отопления и водоснабжения пассажирских вагонов, работники прослушали дополнительный инструктаж по техническому обслуживанию отопительных установок пассажирского вагона. Во всех поездах Львовской железной дороги вагоны уже отапливают», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, вся снегоуборочная техника готова к работе в зимний период.

Также в структурных подразделениях пассажирского хозяйства Львовской железной дороги уже проведен ряд ремонтных работ по подготовке сооружений, инженерных сетей. В частности, уже полностью завершен ремонт и утепление дверей и окон, отремонтированы кровли, налажены все системы отопления, проведен ремонт систем водоснабжения и канализации, подготовлено к работе 14 котельных.

Кроме того, руководство ЛЖД обеспечило спецодеждой и обувью всех железнодорожных работников.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога с начала текущего года по состоянию на 19 сентября отремонтировала 150 км железнодорожных путей.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.