Цены на проезд в поездах с 1 октября будут ниже летних

Цены на проезд железнодорожным транспортом с 1 октября текущего года будут ниже по сравнению с июнем-августом 2013 года в связи со вступлением в действие понижающего календарного коэффициента индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,93.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В качестве примера пресс-служба привела проезд в поезде №105/106 Киев - Одесса - Киев. В частности, проезд в купейном вагоне этого поезда (при действии коэффициента по дням недели — 1,1) будет стоить на 8,49 грн меньше, чем летом. В плацкартном вагоне цена снизится на 2,95 грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины с 1 октября 2013 года повысило стоимость проезда поездами во внутреннем сообщении: в общих и плацкартных вагонах - на 10%, в купейных вагонах - на 21%. При этом Мининфраструктуры отмечает, что пассажиры практически не почувствуют этого подорожания из-за вступления в действие понижающего календарного коэффициента.