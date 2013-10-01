Польский перевозчик вложит более 130 млн долл. в повышение комфорта проезда

Варшава. Крупнейший пассажирский железнодорожный перевозчик между крупными городами в Польше - компания PKP Intercity потратит на модернизацию 150 вагонов для маршрута от приграничного Перемышля (граничит на востоке с Украиной) до расположенного на западе страны Щецина 133,2 млн долл. (3,1 PLN = 1 долл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что на днях подписан очередной контракт с польскими Pesa Bydgoszcz и ZNTK Minsk Mazowiecki, которые обязаны поставить все модернизированные вагоны в течение 24 месяцев.

"В 2015 году все поезда, которые будут курсировать между Щецином и Перемышлем, будут формироваться из модернизированных вагонов, гарантируя тем самым очень высокий стандарт поездки", - сказал глава правления PKP Intercity Януш Малиновский.

Пресс-служба отметила, что вагоны после их реконструкции будут приспособлены к езде со скоростью 160 км/ч, что позволит сократить время проезда между упомянутыми городами на 4 часа.

Вагоны будут оборудованы кондиционерами, современными туалетами, розетками с электросетью, усилителями мобильного сигнала, будут приспособлены для того, чтобы ими было более комфортно пользоваться людям на инвалидных колясках, а также будут оборудованы специальными полками для перевозки велосипедов.

Часть средств на реализацию этого проекта компания получит в рамках программ помощи Польше из средств Европейского Союза.

"Сейчас наша компания реализует проекты по обновлению подвижного состава на сумму около 1,8 млрд долл. Это самый большой проект покупки и модернизации подвижного состава в истории компании и польского рынка железнодорожных перевозок", - добавил член правления PKP Intercity Павел Хординьский.

Как сообщал УНИАН, в августе PKP Intercity заявляла о том, что к 2015 году 70% из около 1,4 тыс. вагонов компании будут модернизированы, а количество вагонов с кондиционерами увеличится до 800 с нынешних около 500.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР, который польские власти создали в 2001 году для реструктуризации и подготовки к приватизации входящих в него железнодорожных компаний.

Компания с учетом протяженности трасс остается крупнейшим перевозчиком в 38-миллионной Польше, но ее доля в прошлом году сократилась до 44% с 45,5% в предыдущем году. В прошлом году компания перевезла более 30 млн пассажиров, получив более 6 млн долл. убытков.