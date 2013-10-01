Мобильный оператор "Украинские радиосистемы" прекратил существование

На сегодняшнем заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение об аннулировании лицензий на оказание услуг мобильной связи компании «Украинские радиосистемы» (УРС) по заявлению лицензиата. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ.

В частности, согласно решению НКРСИ, аннулированы лицензии на предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи на территории 23 регионов Украины, на всей территории Украины и на территории Киевской области (лицензии были выданы компании в 2011 году со сроком действия до 2020-2021 гг.). Также НКРСИ аннулировала компании лицензию на предоставление услуг фиксированной междугородной телефонной связи на территории Украины.

Данное решение НКРСИ означает фактическое прекращение деятельности УРС в качестве оператора мобильной связи и оператора междугородной связи в Украине. Компания ранее (в 2012 году) переоформила принадлежащие ей радиочастоты мобильной связи на компанию «Киевстар».

Как известно, в ноябре 2005 года оператор мобильной связи "ВымпелКом" (Россия) приобрел оператора мобильной связи УРС (третьего на тот момент оператора мобильной связи в Украине). В настоящее время УРС входит в состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd., куда, кроме него также входят компании «Киевстар» и «Голден Телеком». В октябре 2010 года был начат процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с компаниями УРС и «Голден Телеком» с целью создания мультисервисного оператора связи, предоставляющего абонентам услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. В октябре 2012 года владельцем 100% акций ПрАО «УРС» стал ПрАО «Киевстар», выкупивший акции у бывших владельцев компании УРС. Ранее УРС оказывал услуги мобильной связи под торговой маркой Beeline.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года была прекращена деятельность компании «Голден Телеком», как оператора мобильной связи, абоненты компании перешли на обслуживание в «Киевстар».