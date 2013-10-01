АМКУ оштрафовал “Сумской облавтодор” на 1 млн грн

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала предприятия “Сумской облавтодор” и “Дорстройсервис” (г. Сумы) за нарушение конкурентного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно сообщению, АМКУ оштрафовала компанию “Сумской облавтодор” на 1 млн грн и “Дорстройсервис” - на 5 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия.

“В ходе рассмотрения дела установлено, что ГП «Сумской облавтодор» и ООО «Дорстройсервис» согласовали поведение во время подготовки и участия в процедуре закупки за государственные средства работ по капитальному ремонту дорог города, проведенному Управлением жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета», - говорится в сообщении АМКУ. Таким образом, АМКУ постановило, что такие действия предприятий исказили результаты торгов.

По данным АМКУ, «Сумской облавтодор» не признал факт совершения нарушения, в отличии от «Дорстройсервиса», которое признало нарушение законодательства, а также способствовало дальнейшему раскрытию нарушения.

Как сообщал УНИАН, ранее облавтодор Сумской области выражал обеспокоенность затягивания решения вопроса о государственном финансировании на капитальный ремонт автодорог, поскольку в 2013 году на эти цели пока не выделено «ни копейки».