«Визз Эйр Украина» открыла новую базу в Донецке

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» сегодня открыла новую базу в Донецке – вторую после Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, кроме того, «Визз Эйр Украина» получила четвертый самолет, который будет базироваться в Донецке и выполнять 4 новых рейса из Донецка в Милан («Бергамо»), Рим («Фьюмичино»), Лондон («Лутон») и Мюнхен («Мемминген»). Кроме того, этот же самолет будет обслуживать рейсы в Кутаиси и Дортмунд.

«Визз Эйр Украина» также предложила 20-процентную скидку на все рейсы в/из Донецка. Цена билетов на направления из Донецка составляет от 309 до 519 грн.

Комментируя событие, генеральный директор «Визз Эйр Украина» Акош Буш отметил, что открытие второй базы – важный шаг в развитии авиакомпании. «Мы уверены, что этот регион станет важным направлением как среди туристов, так и среди бизнес-путешественников. В то же время жители Донецка и прилежащих регионов получают возможность открыть для себя больше стран, так как мы предлагаем доступные перелеты в Грузию, Германию, Италию и Великобританию. Отмечая это важное событие, «Визз Эйр Украина» дарит своим пассажирам 20% скидки на все донецкие рейсы», - сказал Буш.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air – крупнейшего лоукост-авиаперевозчика в Центральной и Восточной Европе.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

«Визз Эйр Украина» эксплуатирует 4 воздушных судна Airbus A320 и выполняет рейсы из 4 украинских аэропортов по 27 направлениям в 11 стран.