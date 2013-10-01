Авиакомпания Air Onix открыла регулярный рейс Донецк-Киев

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) с 1 октября начала осуществлять ежедневные рейсы Донецк-Киев-Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Донецк им. С. Прокофьева со ссылкой на коммерческого директора аэропорта им. С. Прокофьева Алексея Дубревского.

Согласно сообщению, с 1 октября авиакомпания Air Onix начала осуществлять ежедневные рейсы Донецк-Киев (Жуляны)-Донецк. На данном направлении будет эксплуатироваться самолет Боинг-737 с двумя классами обслуживания.

На этапе освоения нового маршрута перевозчик будет выполнять ежедневные рейсы: вылет из Донецка – в 08.00, прилет в Киев – в 09.00, а также: вылет из Киева – в 21.00, прилет в Донецк – в 22.00.

По словам коммерческого директора авиакомпании Air Onix Евгения Хайнацкого, в ближайших перспективах планируется увеличение количества рейсов по маршруту Киев-Донецк-Киев до двух раз в день, а также открытие рейса Донецк – Симферополь и ряда маршрутов в Россию и Европу. Также сегодня рассматривается возможность открытия в Донецке базы авиакомпании Air Onix, заключено в сообщении.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Onix («Эйр Оникс») основана в 2007 году, полеты начала осуществлять в 2012 году. Базовый аэропорт – Международный аэропорт «Симферополь».

В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании Air Onix состоит из 4 самолетов: два самолета Боинг 737-500, одного самолета Боинг 737-300 и одного самолета Боинг 737-400.