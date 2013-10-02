ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий

Госавтоинспекция Украины предупреждает водителей об осложнении движения на автодорогах из-за ухудшения погодных условий в течение ближайших трех суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации Гидрометцентра Украины, 2 октября в южной и восточной частях, 3-4 октября и в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди (2 октября в Крыму и в Херсонской области очень сильные дожди, 3 октября в горах Крыма, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова); порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с. Ночью в Украине, кроме юга, заморозки на поверхности почвы 0-7°, местами в воздухе 0-5 ° .

В связи с чем ГАИ Украины призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Неукоснительно соблюдайте ПДД. "Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, с особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованного маневрирования, а в условиях недостаточной видимости, обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - отметили в ГАИ .