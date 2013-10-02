Лоукост авиакомпания Wizz Air открыла регулярный рейс Харьков-Варшава-Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония презентации рейса состоялась сегодня в Международном аэропорту «Харьков».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Андрей Моченков, генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат, менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Wizz Air Тамара Мшвениерадзе, финансовый директор компании «Нью Системс АМ», которая управляет аэропортом, Алексей Ратай.

Цена билета в одну сторону составляет от 259 грн с учетом всех налогов, сборов и оплаты перевозки малой ручной клади. Рейсы по вторникам и субботам будет выполнять Wizz Air Hungary – структурное подразделение авиаперевозчика Wizz Air. Тип воздушных суден – Airbus А-320.

Мшвениерадзе отметила, что начальная стоимость билета будет ниже заявленных ранее 309 грн в связи с введением в эксплуатацию четвертого самолета компании, который будет базироваться в Варшаве.

Она также отметила, что из Варшавы пассажиры, которые будут прилетать из Харькова, смогут добраться в другие города Европы, так как из столицы Польши Wizz Air предлагает 21 направление.

Ратай выразил уверенность, что в будущем харьковский аэропорт будет расширять сеть предлагаемых маршрутов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец –украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – $191,3 млн.

«Визз Эйр» является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 45 самолетов Airbus A-320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 290 маршрутам и 95 направлениям в 35 странах.