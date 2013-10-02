Скандал в Microsoft: акционеры добиваются отставки Гейтса с поста председателя совета директоров

Несколько крупных акционеров Microsoft добиваются отставки Билла Гейтса с поста председателя совета директоров корпорации.

Речь идет о трех инвесторах, которые в совокупности владеют 5% акций компании. Сам Гейтс владеет 4,5% акций.

Ранее стало известно о грядущей отставке гендиректора Microsoft Стива Балмера, передает «Газета.Ru».

По данным The Guardian, бывший глава отдела конфиденциальности компании Microsoft Каспар Боуден заявил, что он утратил веру в безопасность программного обеспечения компании после того, как весь мир узнал о слежке США за коммуникациями своих граждан.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Сноуден с помощью СМИ обнародовал данные о сверхсекретной программе PRISM, позволяющей АНБ отслеживать электронные коммуникации и обмен данными на крупнейших сайтах.

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