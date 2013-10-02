Еврокомиссия готова простить Google

Еврокомиссия дала понять, что в ближайшее время может пойти на мировую с интернет-гигантом Google, которому до сих пор грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Компания Google пошла на компромисс с европейскими властями, чтобы избежать штрафа в 5 млрд долл., что составило бы 10% от ее выручки. Было принято "непростое решение согласиться с требованиями Еврокомиссии, чтобы положить конец конфликту". Оно заключается в том, что конкурирующие компании получат больше места в поисковых результатах Google. Кроме того, сайты смогут самостоятельно решать, какая часть их контента будет в первую очередь индексироваться, передают Вести.ru.

До этого европейский регулятор заявил, что Google ставит ссылки на собственные службы выше ссылок на сервисы конкурентов и затрудняет переход с Adsense на другие рекламные системы. Google предложила специальным образом маркировать результаты поисковика, связанные с ее собственными поисковыми сервисами, однако конкуренты Google заявили, что это предложение компании "еще хуже" первоначального решения, на которое они и подали жалобу. Представители Bing и других поисковых служб требуют, чтобы Брюссель жестче работал в отношении Google, так как решение вопроса с интернет-гигантом явно затянулось.

Лоббистская группа FairSearch, которая является основным оппонентом Google, заявила, что пока не видела условий соглашения и не может дать ответ, будет ли продолжено преследование интернет-гиганта в суде. Решение по делу Google будет принято не раньше осени 2014 г. Разбирательство продолжается уже более трех лет.