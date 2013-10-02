В Украине до 20 октября будет проводиться комиссионный осмотр состояния дорог

В Украине по инициативе Госавтоинспекции в период с 1 по 20 октября будет проходить осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, мероприятия проводятся с целью определить состояние эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования и подготовки их к эксплуатации в зимний период.

Комиссионный осмотр состояния дорог и дорожной инфраструктуры проводят представители служб автомобильных дорог, коммунальных организаций, местных органов исполнительной власти, подразделений ГАИ, «Укрзализныци» и Укртрансинспекции.

Во время осмотра специалисты проверят состояние покрытия проезжей части (наличие деформаций в виде ямочности, просадок, колейности и тому подобное), обочин, тротуаров, технических средств организации дорожного движения, автопавильонов, работу внешнего освещения, содержания железнодорожных переездов. Особое внимание будет уделяться проверке выполнения мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации ДТП, установлению технических средств организации дорожного движения на аварийно-опасных участках дорог и восстановлению внешнего освещения, информировали в ГАИ.

Также будет проверена готовность производственных подразделений дорожно-коммунальных организаций к работе в зимний период (техническое состояние снегоуборочной техники и погрузчиков, наличие необходимого запаса горюче-смазочных материалов и песчано-соляной смеси и тому подобное), и их готовность к введению ограничений или закрытию движения на дорогах во время возможного возникновения чрезвычайных ситуаций в результате резкого ухудшения погодных условий, говорится в сообщении.

На дорогах в горной местности перед перевалами будут проверены площадки для разворота транспортных средств (на случай снегопада, гололедицы и других неблагоприятных условий), а на подходах к большим городам - автомобильные стоянки, которые устроены для отстоя грузового автотранспорта в случае осложнения погодных и дорожных условий, добавили в ГАИ.