Милиция определила границы центра Киева для платного въезда, пишет «Коммерсант-Украина».

Так, территорию центра в ГУ МВД в Киеве предлагают ограничить таким периметром: улица Черновола – Глыбочицкая - Верхний и Нижний Вал - Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - бульвар Дружбы Народов до площади Лыбедской - улица Горького – Боженко – Короленковская - Жилянская до площади Победы.

В МВД рассматривают несколько вариантов того, как контролировать въезд и взимать плату с водителей.

"Возможно, это будет система талонов и шлагбаумов, как в Европе", - предположил начальник столичной милиции Валерий Коряк. "В любом случае механизм будет отрабатываться после одобрения КГГА. Надеемся, что киевские власти не будут затягивать с рассмотрением этого вопроса, потому что близится зима", - добавила глава пресс-службы главного управления МВД Киева Ольга Билык.

Кроме того, в милиции сообщили о предполагаемых местах для строительства перехватывающих паркингов, где водители смогут оставлять свои автомобили, чтобы пересаживаться на общественный транспорт.

Такие автостоянки хотят построить возле станций метро "Лесная", "Бориспольская", "Выдубичи", "Ипподром", "Житомирская", "Сырец", "Героев Днепра", "Петровка", конечной остановки скоростного трамвая в районе перекрестка проспекта Леся Курбаса и Кольцевой дороги; а также на всех основных въездах в город для временной стоянки транспорта иногородних граждан.

Как сообщалось, киевская милиция обратилась к главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову с предложением ограничить центральную часть столицы для введения платного въезда. Брать плату за въезд в центр в дневное время предлагается со всех автомобилей, для того, чтобы избежать пробок.

Инициативу платного въезда поддержали в профсоюзе таксистов Украины. "Это разумно в том случае, если не будет касаться таксистов. В центр должны беспрепятственно проезжать автомобили с идентификационными признаками такси, что будет способствовать легализации пассажирских перевозок. В противном случае граждане не смогут вызвать такси в центр города или тариф составит заоблачную сумму", - считает глава профсоюза Василий Попик.