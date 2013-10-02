Аэропорт «Харьков» переносит открытие грузового терминала на февраль

Международный аэропорт «Харьков» переносит сроки открытия грузового терминала с октября 2013 года на февраль 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации авиарейса Харьков – Варшава сообщил журналистам финансовый директор компании «Нью Системс АМ», управляющей МА «Харьков», Алексей Ратай.

Он отметил, что аэропорт расширил спектр оборудования, которое будет установлено в грузовом терминале, но для изготовления и поставки этого оборудования необходимы дополнительные сроки.

Ратай добавил, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность и перечень грузов, которые сможет принимать терминал.

«Не получится октябрь. Мы расширили объем реконструкции. Я думаю, что мы запустимся к 1 февраля. Вопрос стоит вокруг оборудования. Мы расширили спектр оборудования, чтобы обслуживать больше типов грузов. Где-то в начале февраля мы уже запустим грузовой склад», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Харьков» планировал открыть реконструированный грузовой терминал в октябре 2013 года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция аэропорта осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – 191,3 млн долл.