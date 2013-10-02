«Укрзализныця» недополучила 154 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-августе текущего года недополучили 154 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Уровень компенсаций за перевозку пассажиров льготных категорий за 8 месяцев этого года сократился на 3% - до 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает пресс-служба, ссылаясь на отчет Главного финансово-экономического управления «Укрзализныци».

Согласно сообщению, Донецкая и Львовская железные дороги получили компенсацию за перевозку пассажиров льготных категорий в размере 45%, Приднепровская — 49%, а Одесская — 56%. Юго-Западная железная дорога недополучила почти 47 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий от местных бюджетов, которые компенсировали лишь 30%. Южная железная дорога недополучила почти 30 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий.

При этом пресс-служба отмечает, что администрации таких областей, как Черновицкая, Кировоградская и Полтавская, регулярно компенсируют расходы «Укрзализныци». Уровень компенсации из местных бюджетов у них превышает 85%.

В то же время администрации Львовской области, Киева и Харьковской области больше всех задолжали «Укрзализныце», а именно 14,1 млн грн, 24,2 млн грн, 25,6 млн грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, задолженность областных государственных администраций перед железными дорогами Украины за предоставленные услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении в январе-июне 2013 года составила 85,2 млн грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.