Одесская железная дорога внесла изменения в график движения поездов

Одесская железная дорога (ОЖД) в связи с окончанием сезона летних пассажирских перевозок внесла определенные изменения в график движения поездов, сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, ОЖД отменила курсирование следующих поездов: №210/209 сообщением Николаев-Киев, №228/227 сообщением Одесса-Львов, №247/248 сообщением Киев-Евпатория, №432 сообщением Одесса-Харьков, №455/456 сообщением Черкассы-Симферополь, №124/123 сообщением Одесса-Киев и международный поезд №236/235 сообщением Одесса-Москва.

Также изменяется периодичность курсирования некоторых поездов. В частности, поезд №136/135 Одесса-Черновцы с 1 октября и поезд №148/147 Одесса-Киев с 3 октября будут курсировать по нечетным числам. Кроме того, изменяется график движения поездов №60/59 Одесса-Харьков - с 27 октября отправление из Одессы в 18:03 (вместо 22:39), №106/105 - отправление из Одессы в 22:54 (вместо 11:36).

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.