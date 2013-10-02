«Визз Эйр Украина» увеличила количество рейсов Харьков–Кутаиси

Бюджетная (лоукост) авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) увеличила количество авиарейсов Харьков – Кутаиси (Грузия) до трех в неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Андрей Моченков 1 октября во время презентации авиарейса Харьков–Варшава, который будет выполнять Wizz Air.

Он отметил, что дополнительный рейс Харьков–Кутаиси открывается с 1 октября. Все рейсы будут выполняться самолетом Airbus A320.

По словам Моченкова, с 1 июля 2013 года – с момента открытия рейса – из Харькова в Кутаиси уже отправилось более 3 тыс. пассажиров.

В свою очередь финансовый директор компании «Нью Системс АМ», которая управляет Международным аэропортом «Харьков», Алексей Ратай, добавил, что рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

«Если авиакомпания приняла решение об открытии дополнительной частоты из аэропорта, этого говорит о том, что идет отличная загрузка на рейсы на Кутаиси», - отметил Ратай.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) с 1 июля начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Харьков – Кутаиси (Грузия) 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Рейсы выполняются на самолетах Airbus A-320. Цена билета - от 419 грн.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 3 самолета Airbus A320.

Авиакомпания планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320 в 2013 году.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 45 самолетов Airbus A-320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 290 маршрутам и 95 направлениям в 35 странах.

* * * Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.