Суд отправил на повторное рассмотрение дело о претензиях Swissport к МАУ

Высший хозяйственный суд Украины на своем заседании в среду принял решение отправить на повторное рассмотрение в суд первой инстанции дело о претензии компании Swissport International к крупнейшему в Украине авиаперевозчику - авиакомпании МАУ.

Об этом УНИАН сообщил представитель МАУ адвокат Александр Повар.

При этом адвокат отметил, что представители компании не участвовали в заседании суда, уточнив, что такое решение было принято исходя из поведения противоположной стороны.

«Мы получили письма от Swissport International на имя главы Еврокомиссии господина Баррозу и считаем, что такие действия оказывают давление на суд. Мы предложили разграничить судебный спор и политический, однако этого сделано не было, поэтому было принято решение не принимать участие в сегодняшнем заседании суда», - сказал Повар.

При этом он отказался давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

«Пока мы не увидим текста судебного решения, мы не можем ничего говорить о дальнейших действиях авиакомпании», - сказал адвокат.

Вместе с тем, Повар отметил, что единственное, о чем можно говорить, это о передаче дела в суд первой инстанции – Хозяйственный суд г. Киева

«Обстоятельства дела будут повторно изучены, возможно, откроется что-то новое. Прогнозировать, будет ли процесс скорым, нельзя», - сказал он, добавив, что нынешнее рассмотрение дела длилось с июня 2012 года.

В свою очередь представители Swissport назвали решение Высшего хозяйственного суда «не лучшим вариантом». В комментарии журналистам представитель Swissport Михаил Билостоцкий отметил, что рассмотрение дела начнется сначала.

«И у нас нет уверенности, что результат не будет таким же», - сказал Билостоцкий.

Как ранее сообщало агентство, на днях руководство международной компания Swissport International Ltd. призвало Европейскую комиссию повлиять на правительство Украины и суды для разрешения конфликта с крупнейшим украинским перевозчиком МАУ.

В ответ на это в МАУ заявили, что действия Swissport International являются попытками "любой ценой добиться неправомочного судебного решения".

В МАУ не раз напоминали, что решение любых спорных вопросов должно осуществляться исключительно в рамках правового поля, без использования административных и политических методов давления. При этом компания выразила надежду, что государственные органы Украины дадут отпор попыткам давления на них. «Инсинуации об избирательном правосудии, которые распространяет Swissport International Ltd, подрывают доверие к нашей стране, снижают ее инвестиционную привлекательность и действительно способны нанести ущерб национальным интересам Украины», - отмечают в МАУ.

В средине сентября авиакомпания МАУ также заявляла, что считает безосновательными и подрывающими репутацию обвинения, высказанные компанией Swissport в адрес МАУ о якобы искусственном затягивании судебного разбирательства между компаниями. Кроме того, в МАУ подчеркнули, что руководство Swissport продолжает распространять заведомо ложную информацию, целью которой является оказание давления на украинские судебные органы, в компетенции которых находится рассмотрение хозяйственного спора между МАУ и Swissport. В МАУ также указывали, что Swissport спекулирует именами руководителей Евросоюза с целью добиться неправосудного судебного решения в свою пользу.

Спор между компанией МАУ и Swissport продолжается несколько лет. По информации СМИ, в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию Swissport Ukraine. На тот момент МАУ согласилась на предложенные условия в надежде приобрести надежного партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов. Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на 3 года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании Swissport Ukraine услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания по поводу поступлений доходов от выплаты дивидендов также не оправдались. После приватизации МАУ в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка. При этом все предложения МАУ были отклонены, и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International, было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании Swissport Ukraine. В качестве защитной меры авиакомпания МАУ в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика. Согласно судебному решению, принятому 27 марта 2013 года, 100% акций компании Swissport Ukraine перешли в собственность МАУ. После этого Swissport Ukraine снова была переименована в «Интеравиа».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.