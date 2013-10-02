Аэропорт «Харьков» увеличит частоту рейсов на Москву и Стамбул

Международный аэропорт «Харьков» увеличит частоту авиарейсов на Москву и Стамбул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации авиарейса Харьков–Варшава 1 октября сообщил журналистам финансовый директор компании «Нью Системс АМ», которая управляет МА «Харьков», Алексей Ратай.

По его словам, с середины октября добавится к уже выполняющемуся еще один рейс Харьков–Москва (Шереметьево). Его также будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» на воздушный судах Airbus A-320.

Ратай также добавил, что с зимы на пять рейсов в неделю (до двенадцати рейсов) увеличится количество вылетов Харьков–Стамбул. Рейсы будет выполнять Авиакомпания Pegasus.

«Будут дополнительные частоты на Стамбул. Сейчас ежедневно летает компания Pegasus. Сумасшедшая загрузка. Я думаю, с зимы, с какого месяца не скажу, все зависит от наличия самолетов у авиакомпании, мы получим еще не менее пяти рейсов дополнительных в неделю по этому маршруту», - сказал финансовый директор.

Он также отметил, что аэропорт ведет переговоры с лоукост авиакомпанией Wizz Air относительно открытия авиарейса в Италию.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

В 2012 году Международный аэропорт «Харьков» увеличил пассажиропоток на 62% по сравнению с 2011 годом - до 501,5 тыс. пассажиров и обслужил 5 161 рейс - на 29% больше, чем годом ранее.

В 2013 году аэропорт «Харьков» планирует увечить пассажиропоток на 20% по сравнению с 2012 годом - до 600 тыс. человек.

* * * Авиакомпания «Аэрофлот» открыла регулярный авиарейс Харьков – Москва (Шереметьево) 1 июня 2012 года. На маршруте используются Aerobus 319,320. Рейс выполняется ежедневно.