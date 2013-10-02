В Польше железнодорожные компании сократили перевозку пассажиров почти на 2%

Варшава. Занимающиеся пассажирскими железнодорожными перевозками компании в Польше за восемь месяцев текущего года перевезли 178,4 млн пассажиров, что на 3,2 млн или на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН, перевозка пассажиров с учетом протяженности трасс снизилась за этот период почти на 6% - до 11,5 млрд пасс/км.

В августе компании перевезли 21,9 млн пассажиров, что менее, чем на 1% меньше, чем в августе прошлого года. Падение в предыдущем месяце оказалось самым небольшим с начала текущего года.

В январе-августе рост пассажироперевозок был зафиксирован только в апреле и июле - на 4,4 и 2,6 процентов, соответственно, а падение в другие месяцы составило от 1,5 до более 5%

С начала текущего года железнодорожные компании больше всего пассажиров перевезли в мае (23,4 млн человек), а меньше всего в феврале (20,7 млн).

Крупнейшим из 11-ти занимающихся железнодорожными пассажирскими перевозками в Польше компаний оставался региональный перевозчик Przewozy Regionalne, доля которого по итогам первых восьми месяцев года сократилась до около 32 с 37 процентов в 2012 году.

С учетом протяженности трасс лидером оставалась компания PKP Intercity, которая сохранила свою долю на уровне около 44%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли почти 274 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателей предыдущего года.

Перевозки с учетом длинны трасс снизились на 1,7% - до17,9 млрд пасс/км.

Справка УНИАН. За последние 15 лет польские ж/д компании больше всего пассажиров перевезли в 1997 году - более 410 млн, а меньше всего в 2005 году - менее 160 млн человек.