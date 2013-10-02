В Польше железнодорожные компании сократили перевозку грузов на 0,3%

Варшава. Работающие в Польше железнодорожные компании за январь-август текущего года перевезли 150,2 млн тонн грузов, что на 400 тыс. тонн, или 0,3%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН, грузооборот за указанный период выросл на 2% - до 32,6 млрд т/км.

В августе железнодорожные компании перевезли 21,4 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Август также стал третьим месяцем подряд, когда грузовые перевозки в стране выросли.

С начала текущего года перевозки грузов выросли только также в апреле - на символические 0,1%, а в другие месяцы был зафиксирован спад в пределах 1,3-6,2%.

За первые восемь месяцев года железнодорожные компании больше всего перевезли грузов в июле (21,44 млн тонн), а меньше всего – в феврале (16,5 млн тонн).

Лидером рынка оставалась польская государственная компания PKP Cargo, доля которой составила почти 50% по объемам перевезенных грузов и около 60% по грузообороту.

Ее главный конкурент немецкая DB Schenker заняла почти 20% и около 5% рынка соответственно.

В то же время статистика UTK свидетельствует о том, что доля польской компании в объемах перевозок сократилась на 2 п.п., в то время как немецкой - на 0,5 п.п.

На железнодорожном рынке Польши в январе-августе работало более десятка компаний, занимающихся грузовыми перевозками, но доли большинства из них составляли от менее одного до нескольких процентов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли 231,3 млн тонн грузов, что на 18,1 млн тонн, или на 7,2%, меньше, чем годом ранее, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие. Грузооборот в прошлом году снизился еще больше - на 9,1%, до 49 млрд т/км.

Справка УНИАН. За последние 15 лет занимающиеся грузовыми перевозками железнодорожные компании Польши больше всего перевезли грузов в 2007 году - более 290 млн тонн, а меньше всего в 2001 году - 170 млн тонн.