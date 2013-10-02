С 1 октября ездить с пересадкой можно по одному железнодорожному билету

С 1 октября текущего года для пассажиров, путешествующих с пересадкой, действует единый железнодорожный билет, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, «Укрзализныця» предоставила пассажирам возможность оформлять поездку с одной пересадкой на одном бланке. Выбирая такой вариант оформления билета, пассажиры смогут сэкономить.

«Пассажиры железнодорожного транспорта, покупая один билет на поездку с пересадкой, будут платить только один комиссионный сбор в размере 12,5 грн», - сказано в сообщении.

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Пресс-служба отмечает, что при оформлении такого проездного документа кассир обязан согласовать с пассажиром интервал между временем прибытия поезда и временем его отправления со станции, на которой будет осуществляться пересадка. При этом пересадка на другой поезд должна быть осуществлена не позже чем через 10 дней после прибытия пассажира на станцию пересадки.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры планирует до конца 2013 года внедрить услугу электронных билетов на все поезда внутреннего сообщения. По словам министра инфраструктуры Владимира Козака, отход от бланков строгой отчетности позволит ежегодно экономить около 20 млн грн.