Авиакомпания МАУ просила Высший хозсуд перенести слушание дела по спору с Swissport

Крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» подала ходатайство в Высший хозяйственный суд о перенесении рассмотрения спора с Swissport до окончания переговоров по Соглашению об открытом небе с Европейским Союзом.

Об этом говорится в ходатайстве МАУ, текстом которого располагает УНИАН.

«Принимая во внимание недопустимость задействования политического ресурса Европейского Союза для решения хозяйственного спора и с целью нивелирования предвзятости суда кассационной инстанции, а также с учетом переговоров, запланированных на 2 октября, истец (авиакомпания МАУ - УНИАН) просил Высший хозяйственный суд отложить рассмотрение дела до завершения визита в Украину члена Европейской Комиссии по торговле господина Карела де Гухта и окончания переговоров о подписании Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом», - сказано в ходатайстве МАУ.

Кроме того, в документе указывается, что действия ответчика (Swissport - УНИАН) расцениваются не иначе, как попытки «добиться решения суда с помощью политических институтов, не имеющих никакого отношения к системе правосудия на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, 2 октября Высший хозяйственный суд отклонил ходатайство МАУ и отправил дело о споре с Swissport International на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее руководство Swissport International направило письмо на имя президента Европейской Комиссии Жозе Баррозу с просьбой приостановить переговоры о Соглашении об открытом небе в связи, в том числе, с ведением спора между двумя хозяйствующими субъектами – МАУ и Swissport.

МАУ в свою очередь заявляло, что действия Swissport International являются попытками "любой ценой добиться неправомочного судебного решения".

В МАУ не раз напоминали, что решение любых спорных вопросов должно осуществляться исключительно в рамках правового поля, без использования административных и политических методов давления. При этом компания выразила надежду, что государственные органы Украины дадут отпор попыткам давления на них.

«Инсинуации об избирательном правосудии, которые распространяет Swissport International Ltd, подрывают доверие к нашей стране, снижают ее инвестиционную привлекательность и действительно способны нанести ущерб национальным интересам Украины», - отмечают в МАУ.

Судебный процесс между МАУ и Swissport International Ltd продолжается с июня 2012 года. Подоплекой к разбирательству стал тот факт, что в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию Swissport Ukraine. На тот момент МАУ согласилась на предложенные условия в надежде приобрести надежного партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов.

Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на 3 года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании Swissport Ukraine услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания по поводу поступлений доходов от выплаты дивидендов также не оправдались.

После приватизации МАУ в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка. При этом все предложения МАУ были отклонены, и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International, было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании Swissport Ukraine.

В качестве защитной меры авиакомпания МАУ в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика. Согласно судебному решению, принятому 27 марта 2013 года, 100% акций компании Swissport Ukraine перешли в собственность МАУ. После этого Swissport Ukraine снова была переименована в «Интеравиа».

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Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.