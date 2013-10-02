Хозяйственный спор с компанией Swissport перешел из судебной в политическую плоскость - заявление МАУ

Хозяйственный спор между крупнейшим авиаперевозчиком Украины авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и компанией Swissport International Ltd перешел из судебной в политическую плоскость после того, как на заседании Высшего хозяйственного суда Украины было принято решение о повторном направлении дела на рассмотрении в суд первой инстанции.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании, текстом которого располагает УНИАН.

«Авиакомпания МАУ вынуждена констатировать, что хозяйственный спор перешел из судебной в политическую плоскость. Как стало известно авиакомпании, сегодня на очередном заседании Высшего хозяйственного суда Украины принято решение, согласно которому кассационная жалоба компании Swissport International Ltd была частично удовлетворена – решение Хозяйственного суда Киева от 26 октября 2012 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 27 марта 2013 года в пользу авиакомпании МАУ отменено, а дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции», - говорится в заявлении.

В МАУ отмечают, что компания Swissport неоднократно обращалась в правительственные органы Украины и руководящие структуры Евросоюза, безосновательно обвиняя украинскую авиакомпанию в попытках размыть долю Swissport в уставном капитале хендлинговой компании «Интеравиа».

«При этом Swissport сознательно игнорировала тот факт, что споры между субъектами хозяйственной деятельности должны регулироваться исключительно в правовом поле путем обращения в судебные инстанции Украины, которые, согласно Конституции Украины, относятся к отдельной ветви власти», - отмечается в заявлении авиакомпании.

Как подчеркивают в МАУ, Swissport заявляла в средствах массовой информации, что расценивает судебную систему Украины как «коррумпированную и не способную осуществлять защиту иностранных инвестиций, а иногда и как непосредственное руководство рейдерских атак на бизнес-структуры».

«Авиакомпания МАУ выражала свою позицию, предостерегая против попыток решить обычный корпоративный спор между участниками хозяйственного общества с помощью политических институтов, которые не имеют никакого отношения к осуществлению правосудия в Украине», - говорится в заявлении МАУ.

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В авиакомпании обращают внимание, что представительство Украины при Европейском Союзе поставило МАУ в известность, что 2 октября 2013 года, в день судебного заседания относительно спора между Swissport и МАУ, жалоба Swissport должна была стать одной из тем переговоров с участием члена Европейской комиссии по торговле господина Карела де Гухта, находящегося в Украине с рабочим визитом. Жалоба была изложена руководством Swissport и отправлена в письменном виде на имя президента Европейской комиссии г-на Баррозу.

По мнению МАУ, одним из последствий таких шагов могло стать перенесение на неопределенный срок переговоров о заключении Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом из-за отсутствия решения по хозяйственному спору между Swissport и МАУ.

«Учитывая недопустимость привлечения политического ресурса Европейского Союза для решения хозяйственного спора и с целью нивелирования предвзятости суда кассационной инстанции, представители авиакомпании МАУ обратились в Высший хозяйственный суд с ходатайством о переносе рассмотрения дела до завершения визита в Украину члена Европейской комиссии по торговле господина К. де Гухта и переговоров о заключении Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом. Представители МАУ просили суд вынести постановление об отводе коллегии судей Высшего хозяйственного суда Украины, которые должны были рассматривать дело. В обоих ходатайствах МАУ было отказано», - подчеркнули в авиакомпании, объяснив тем самым отсутствие своего представителя на заседании суда.

По мнению представителей МАУ, случившееся является прецедентом, созданным в результате политического давления на украинское судопроизводство со стороны компании Swissport, лобби которой в Европейском Союзе, по мнению авиакомпании, может влиять на стратегические взаимоотношения между Украиной и ЕС.

«Однако авиакомпания МАУ готова защищать свои интересы в судебных инстанциях Украины и имеет для этого всю доказательную базу. Компания «Интеравиа», которая является объектом бизнес-интересов Swissport, продолжает функционировать в нормальном режиме.

Как сообщал УНИАН, судебный процесс между МАУ и Swissport International Ltd продолжается с июня 2012 года. Подоплекой к разбирательству стал тот факт, что в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию Swissport Ukraine.

На тот момент МАУ согласилась на предложенные условия в надежде приобрести надежного партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов. Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на три года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании Swissport Ukraine услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания по поводу поступлений доходов от выплаты дивидендов также не оправдались.

После приватизации МАУ в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка. При этом все предложения МАУ были отклонены, и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International, было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании Swissport Ukraine.

В качестве защитной меры авиакомпания МАУ в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика. Согласно судебному решению, принятому 27 марта 2013 года, 100% акций компании Swissport Ukraine перешли в собственность МАУ. После этого Swissport Ukraine снова была переименована в «Интеравиа».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.