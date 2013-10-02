Приднепровская железная дорога предупредила 341 кражу на 315,4 тыс. грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре текущего года предупредила 341 кражу имущества на сумму более 315,4 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, за 9 месяцев этого года за нарушение установленных на железнодорожном транспорте правил (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд в грузовых поездах) работники военизированной охраны ПЖД задержали около 2,2 тыс. граждан, при этом около 1,8 тыс. человек оштрафовано на общую сумму более 40 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, работники военизированной охраны Приднепровской железной дороги совместно с милицией в январе-августе 2013 года предупредили 312 краж грузов и имущества железной дороги на сумму 260 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.