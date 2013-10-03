Объем субсидирования РЖД в 2014 году составит порядка 3,6 млрд долл.

Государство подсластит «Российским железным дорогам» (РЖД) горькую пилюлю от обнуления тарифа на грузовые перевозки в будущем году. Общий объем субсидий железнодорожникам в 2014 году должен составить около 109 млрд рублей( приблизительно 3,6 млрд долл.).

Государство в 2014 году внесет в уставный капитал РЖД 43,6 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета. Из этой суммы около 20 млрд рублей госмонополия получит в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Речь идет об инвестпроектах по развитию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, пояснили «Известиям» в Минтрансе, пишут "Известия".

Предусмотрены в федеральном бюджете и компенсации льгот.

"Пассажирский бизнес РЖД убыточен из-за высокой социальной нагрузки и субсидирования перевозок, но это компенсируется прибылью от грузовых перевозок", - отмечает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов.

Правительство РФ в 2014 году откажется от индексации тарифов естественных монополий, включая тариф РЖД на грузоперевозки. Выручка РЖД по итогам 2012 года составила 1,54 трлн рублей, чистая прибыль - 78 млрд рублей. При этом из-за нулевой индексации тарифа в 2014 году РЖД потеряет 77 млрд рублей.

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