Google купила стартап Flutter, разработавший систему управления компьютером жестами

Компания Google приобрела стартап Flutter, разработавший программное обеспечение, которое позволяет с помощью жестов управлять воспроизведением на компьютере музыки и видео, передает РИА "Новости" со ссылкой на Digit.ru.

Свои планы относительно технологии Flutter Google пока не объявила. Среди существующих продуктов компании, в которые может быть добавлена функция распознавания жестов, - мобильная платформа Android и "облачная" операционная система Chrome OS. Для компьютера в виде очков Glass, который должен появиться в продаже в 2014 году, такая функция тоже может быть полезна в силу ограниченности органов управления на самом устройстве.

Условия сделки не разглашаются. По сообщениям ряда СМИ, она составила около 40 миллионов долларов.

Технология Flutter, в отличие, например, от разработки компании Leap Motion, не требует подключения специального оборудования: для распознавания жестов используется обычная веб-камера. Программа доступна для компьютеров на базе операционных систем Windows и Mac OS (поддерживаются плееры Windows Media Player, VLC, QuickTime и другие). Кроме того, Flutter создала расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого можно управлять воспроизведением мультимедийного контента на ряде онлайн-сервисов, среди которых YouTube, Pandora и Spotify. Как отмечается в сообщении Flutter, компания планирует продолжить разработку программы.

Технологии распознавания жестов находят все более широкое распространение в сфере потребительской электроники. Из крупных производителей ее применяют, в частности, корпорация Microsoft в контроллерах Kinect и компания Samsung в смартфонах Galaxy S4. В сентябре компания HP анонсировала первый в мире ноутбук со встроенным контроллером Leap Motion, позволяющим управлять компьютером с помощью жестов.

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