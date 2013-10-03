Мировой авторынок демонстрирует спад

Автомобильный рынок идет на спад. Причем снижение продаж наблюдается практически на всех крупнейших рынках мира.

В России лидер по производству машин - ОАО "АвтоВАЗ" - снова стал убыточным. По итогам первого полугодия выручка упала на 7%, а убытки составили 2,5 млрд руб. Отметим, что годом ранее удалось получить прибыль почти в 28 млрд руб. Основными причинами неудач называют замедление отечественной экономики и, как следствие, падение спроса.

Однако за океаном ситуация также далека от идеальной. Продажи автомобилей в США в сентябре замедлились впервые с конца прошлого года. Рынок сократился на 4%. Не лучше дела и в Старом Свете. С начала года было зарегистрировано на 5% меньше новых автомобилей, чем в году прошлом, сообщают Вести.ru.

Лучше других выглядят, по сути, только два рынка - Великобритания и Япония.

В августе продажи в Соединенном Королевстве выросли на 11%, причем рост продолжается уже 18 месяцев подряд. А в Стране восходящего солнца в августе рост превысил 12%, став лучшим месяцем с июля прошлого года.

Несмотря на то что, казалось бы, в 2013 г. наблюдается общее восстановление мировой экономики, автомобильный рынок этой тенденции не поддерживает.