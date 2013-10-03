Приднепровская железная дорога перечислила в бюджеты и фонды более 2 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-сентябрь текущего года перечислила в бюджеты разных уровней и фонды социального страхования 2,1 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, в государственный бюджет дорога перечислила 830,8 млн грн, в местные бюджеты — 335,5 млн грн, в фонды социального страхования — около 845 млн грн. При этом только в сентябре этого года ПЖД перечислила в бюджеты и фонды около 251,7 тыс. грн. В частности, в государственный бюджет было направлено 115,5 тыс. грн, а в местные — около 39,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ПЖД за 8 месяцев 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды соцстраха около 1,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.