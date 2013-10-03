В «Киевстаре» службой маркетинга временно будет управлять президент компании

Президент компании «Киевстар» Игорь Литовченко с 4 октября 2013 года будет лично управлять службой маркетинга до назначения нового директора по маркетингу, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Питер Берг, ранее руководивший дирекцией маркетинга, по семейным обстоятельствам вынужден прервать работу в Украине и вернуться на родину. «Временно принимая на себя руководство маркетингом, я буду делать акцент на усилении качественной составляющей клиентского опыта», – отметил Литовченко.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Количество мобильных абонентов компании составляет более 27 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. Чистый доход «Киевстара» в 2012 году составил 13,392 млрд грн.