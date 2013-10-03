Одесская железная дорога предупредила краж на 166 тыс. грн

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-сентябре текущего года предупредила 67 краж имущества на сумму 165,7 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, работники военизированной охраны ОЖД задержали 145 нарушителей за хождение по путям, из которых 67 были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Как сообщает пресс-служба, больше всего от злоумышленников страдает путевое хозяйство железной дороги - за 9 месяцев произошло 43 случая хищения имущества. Кроме того, сотрудники военизированной охраны ОЖД проводили активную работу по проверке приемных пунктов металлолома с целью выявления работающих с нарушением Закона Украины «О металлоломе». В ходе проведенных рейдов проверено 138 пунктов, 6 из которых были закрыты.

Как сообщал УНИАН, охрана ОЖД в первом полугодии текущего года предупредила 45 краж на общую сумму 147 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОЖД проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.