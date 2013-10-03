Турция планирует присоединиться к проекту «Викинг»

Генеральная дирекция государственных железных дорог Турции планирует присоединиться к проекту развития грузоперевозок в рамках создания транспортного коридора Балтийское море - Черное море с использованием услуг поезда комбинированного транспорта «Викинг», сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, 25 сентября текущего года Гендирекция государственных железных дорог Турции и Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба, железнодорожные администрации Украины и Турции обязались проводить работу по привлечению дополнительных объемов перевозки грузов поездом комбинированного транспорта «Викинг», а также выразили намерение расширить географию перевозки грузов поездом «Викинг» в регионах Балтийского и Черного морей, поощряя и способствуя присоединению к проекту новых стран-участниц с целью создания конкурентоспособных условий транспортировки грузов между Балтийским и Черным морями.

Кроме того, администрации железных дорог Украины и Турции договорились о сотрудничестве в привлечении операторов морского транспорта на Черном и Балтийском морях для увеличения количества контейнеров, транспортируемых поездом «Викинг» в портах Черноморского региона. Также сотрудничество предусматривает обмен информацией, совместную работу экспертов, предоставление взаимных услуг по обучению, проведение конференций и семинаров по актуальным проблемам реализации технической политики и совершенствования технологий в области железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины ожидает дальнейшего активного развития работы поезда комбинированного транспорта «Викинг» и расширения географии его курсирования. При этом Мининфраструктуры надеется, что уже в ближайшее время поездом «Викинг» заинтересуются и другие страны Черноморского и Балтийского регионов, что позволило бы развивать грузооборот со скандинавскими (Финляндия, Швеция, Норвегия), среднеазиатскими (Казахстан, Узбекистан), закавказскими (Грузия, Азербайджан) странами и Турцией.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» является примером скоординированного взаимодействия железнодорожных администраций Беларуси, Литвы и Украины. В его составе перевозятся грузы в страны бассейнов Балтийского и Черного морей, а также Африки, Америки, Ближнего Востока, Азии. В состав поезда включаются платформы с крупнотоннажными контейнерами, специализированные платформы с автопоездами, пассажирские вагоны для проезда водителей и проводников грузоотправителей.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю.

С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20-процентная скидка к действующим тарифам.

В 2009 году Ассоциация европейских интермодальных перевозок признала поезд «Викинг» лучшим европейским проектом по перевозкам грузов из пункта А в пункт Б.