«Хюндай Мотор Украина» и «Паритет Моторс» оштрафованы на 77 млн грн

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины наложила штраф на общую сумму 77 млн грн на компании «Хюндай Мотор Украина», входящую в состав корпорации "Богдан", и «Паритет Моторс» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

«Действия были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов (тендеров)», - сообщило ведомство.

По данным АМКУ, компании согласовали свои действия при покупке грузовых автомобилей. «Общества согласовали поведение во время участия в торгах по закупке УГППС "Укрпочта" продукции автомобилестроения (грузовых автомобилей)», - сказано в сообщении.

В АМКУ пояснили, что компании в процессе подготовки к участию в процедуре закупки действовали не самостоятельно, не соревновались друг с другом, а согласовали свои действия. Таким образом, была исключена конкуренция между этими компаниями. При этом право на заключение договора получила компания «Хюндай Мотор Украина».

Справка УНИАН. «Хюндай Мотор Украина» имеет около 60 дилерских центров в Украине.

"Паритет Моторс" является официальным дилером автомобилей марки Hyundai, Kia, Skoda, Geely, Hyundai Truck & Bus.