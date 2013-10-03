Грузоперевозки Приднепровской железной дороги составили около 87 млн тонн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 9 месяцев текущего года перевезла 87,5 млн тонн грузов, что фактически соответствует показателю аналогичного периода 2012 года (87,2 млн тонн), сообщает пресс-служба ПЖД.

Согласно предоставленным данным, во внутреннем сообщении ПЖД перевезла 53,5 млн тонн грузов. В частности, каменного угля – 11,9 млн тонн, кокса – 950 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов – около 957 тыс. тонн, флюсов – 2,4 млн тонн, руды железной и марганцевой – 27,5 млн тонн, черных металлов – 1,9 млн тонн, лома черных металлов – 588,2 тыс. тонн, строительных грузов – 2,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн, цемента – 1, 2 млн тонн, зерна – 80,6 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров – 2,1 млн тонн.

На экспорт ПЖД перевезла 33,6 млн тонн грузов, а именно кокса – 88,5 тыс. тонн, руды железной и марганцевой – 20,6 млн тонн, черных металлов — 8,4 млн тонн, химических минеральных удобрений – 545,5 тыс. тонн, строительных грузов – около 2 млн тонн, зерна – 560,7 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров – 1,3 млн тонн.

При этом только в сентябре текущего года ПЖД перевезла около 10 млн тонн грузов, что на 5,1% больше, чем в сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в июле-августе 2013 года перевезла более 77 млн тонн грузов во внутреннем и экспортном сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.