В «Борисполе» прошли учения по организации аварийно-спасательных работ

В крупнейшем в Украине международном аэропорту «Борисполь» (г. Киев) прошли масштабные учения, призванные отработать новые схемы действий подразделений аэропорта и взаимодействующих структур в условиях ожидаемой аварийной посадки воздушного судна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, разработавшего новые правила аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов в гражданской авиации в соответствии с требованиями ІCАО.

«В рамках отработки новых правил в аэропорту «Борисполь» провели отработку действий при ожидаемой аварийной посадке, а также аварийно-спасательные работы на воздушном судне. Организованные учения позволили повысить профессиональные навыки персонала аэропорта, повысить уровень готовности органов управления аэропорта и взаимодействующих организаций и проверить действия всех служб в условиях, приближенных к реальным», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Как отмечается, помимо служб аэропорта, в учениях участвовали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Киевской облгосадминистрации, а также авиакомпании МАУ.

Как отмечается, после проведения аварийно-спасительных работ и противопожарных мероприятий специалисты «Борисполя» провели учения в новосозданном антикризисном центре аэропорта.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

В июле Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Борисполя» на 2013 год с прибылью в размере 84 млн грн. Вместе с тем, по итогам первого полугодия аэропорт получил чистый убыток в размере 7 млн грн, тогда как аналогичный период 2012 года аэропорт закончил с 270,5 млн грн чистой прибыли. В январе-августе 2013 года аэропорт сократил пассажиропоток на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,114 млн человек.