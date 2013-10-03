В центре Киева на зиму могут ввести систему парковки по принципу четных и нечетных дней

Власти Киева планируют на зимний период внедрить систему парковки в центре столицы по принципу четных и нечетных дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, планируется таким образом упорядочить парковочное пространство центральной части города в зимний период ради более эффективной работы коммунальных служб по очистке проезжей части улиц от снега.

В частности, предусматривается разрешить парковку в четные дни на одной части улицы, в нечетные – на другой.

Ограничения на парковку планируется ввести уже на первом уровне по классификации количества осадков, то есть когда высота снега будет достигать 20 см.

Работу эвакуаторов, которые будут переставлять автомобили, припарковавшиеся не на той стороне улицы, предлагается разрешить на втором уровне (предусматривает количество осадков от 24 до 36 см и определяется уже как чрезвычайная ситуация).

«Столичные власти уже начали подготовку к зимнему периоду. Важно, чтобы был учтен позитивный и негативный опыт прошлого года, поэтому в этом году мы хотим начать этот сезон со своевременного и оперативного информирования населения о правилах парковки в центральной части города, которые будут утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям. Будут разработаны информационные бюллетени со схемой, а также с перечнем улиц и дней парковки с левой или правой стороны улицы. Этот информационный листок можно возить с собой в машине для того, чтобы иметь представление, где и когда парковаться», – объяснил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.

Начиная с объявления второго уровня чрезвычайной ситуации, в период ненастья, а также накануне, операторы коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» будут работать в круглосуточном режиме, постоянно сопровождая процесс парковки автомобилей.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращалась к председателю КГГА Александру Попову с просьбой подписать распоряжение, которое будет способствовать работе спецтехники при очистке автодорог города от снега.

Для лучшей и более эффективной работы нашей техники в зимних погодных условиях, мы подали председателю КГГА предложение инициировать подготовку распоряжения о порядке парковки транспорта на отдельных улицах города, который бы предусматривал парковку транспортных средств в четные дни – на четной стороне улицы, а в нечетные – на нечетной стороне улицы, как это было предусмотрено раньше. А в ночной период необходимо предусмотреть запрещение стоянки транспортных средств на улицах центральной части города, чтобы можно было осуществлять уборку снега», – сообщил тогдашний генеральный директор «Киевавтодора» Георгий Глинский.

Идея такой системы парковки зимой обсуждается в столице уже несколько последних лет.