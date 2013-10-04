Работа исполнительной службы восстановлена на 100%, госреестра - на 95%

По информации Государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции Украины, по состоянию на 20.00 3 октября на 100% возобновлена работа Государственной исполнительной службы Украины, на 95% - Государственной регистрационной службы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, на 72% восстановлен доступ к реестрам государственных нотариусов и на 65% - частных нотариусов.

На 44% возобновлена работа ЗАГСов в связи с началом обновления программного обеспечения только во второй половине дня 3 октября.

Работы по восстановлению деятельности государственных и единых реестров Министерства юстиции Украины продолжаются.

Некоторая задержка связана с особенно большим количеством пользователей среди частных нотариусов, но проблему планируется урегулировать в первой половине дня 4 октября.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождении, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года робота всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем сегодня на брифинге министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

Она отметила, что в результате несанкционированного вмешательства в сеть реестров была остановлена маршрутизация этих реестров.