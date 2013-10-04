Сбой работы госреестров связан с сознательно заложенными в программу недоработками - Госинформюст

Проблемы с доступом к государственным реестрам связаны с сознательно заложенными в программу недоработками.

Об этом исполняющий обязанности генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции (Госинформюст) Леонид Богданов заявил в интервью газете “Коммерсантъ Украина” (№158 (1861) от 4 октября 2013 г.).

На вопрос, почему перестали работать реестры, он ответил: “С нашей точки зрения, это сознательно заложенные в программу недоработки - это мое мнение и мнение моих программистов”.

Комментируя обнародованное коллективное письмо сотрудников ГП, которые обвинили его в блокировании работы центра, Богданов сказал, что “конфликта с коллективом нет”, но “есть ряд людей, которым по какой-то причине дискомфортно”. Он удивлен письмом. По словам Богданова, “один из его главных авторов Вадим Хоруженко, который давал интервью, на этой неделе находится в отпуске”. Богданов также заявил, что некоторые сотрудники центра говорят, что подписывали не заявление, а «чистый лист».

И.о. генерального директора ГП «Информационный центр» опроверг утверждения некоторых сотрудников о том, что 30 сентября закончилось действие лицензионного программного обеспечения, и лицензия не была продлена.

“Лицензия на программное обеспечение не заканчивалась! Все договоры у нас заключены до 2015 года. Компания-разработчик заложила возможность внешнего вмешательства в программу! Слишком серьезное доверие было оказано коммерсантам, которые сейчас нас шантажируют. У разработчика скандальная слава. Я считаю, что ПО должно было разрабатываться штатными программистами и принадлежать государству”, - сказал Богданов.

Он отметил, что “базы сейчас защищены - они функционируют отдельно”. “Сбой произошел на другом уровне - с клиентским ПО: клиенты, например, нотариусы, не могли соединиться с системой. Я провел собрание коллектива. Люди говорили, что наши базы могут появиться на рынках. Любые базы могут там появиться! У нас есть комплексная система защиты информации, но есть люди, которые с ней работают. Нельзя исключить человеческий фактор. Я надеюсь, что ни у кого не поднимется рука заниматься такими вещами”, - добавил он.

Богданов также подчеркнул, что работают следственные органы - СБУ, департамент защиты информации, а со вчерашнего дня - МВД и Генпрокуратура.

“Такого события еще не было в истории Украины, то, что произошло, - на уровне террористической атаки!”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождении, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года робота всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.

Она отметила, что в результате несанкционированного вмешательства в сеть реестров была остановлена маршрутизация этих реестров.

Также министр заявила, что в результате аудита Госинформюста была установлена причастность бизнесменов и должностных лиц к действиям, которые содержат признаки уголовных преступлений.

«В связи с тем, что результаты аудита были очень неутешительными для тех, кто занимался освоением государственных средств очень нахальным образом, то часть из них, имея доступ и все возможности влиять на маршруты реестров, несколько суток тому назад сделала то, что сделала. И результаты последних следственных действий подтвердили, что в кабинетах должностных лиц найдены схемы повреждения маршрутов и доступов к реестрам», - заявила Лукаш.

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