В Польше поезда сократили среднее опоздание на 3 минуты

Варшава. В Польше во втором квартале 2013 года пассажирские поезда сократили среднее опоздание по своему расписанию до около 9 с 12 минут за первые три месяца текущего года.

Об этом свидетельствуют данные польской администрации железнодорожного транспорта UTK, которыми располагает УНИАН.

Большинство поездов - или почти 70% из опоздавших - приехали на станцию прибытия до 5 минут позже, чем должны были согласно графику.

Без учета до пятиминутных опозданий поезда во втором квартале 2013 г. в среднем приезжали позже на 21 минуту по сравнению с 23 минутами за первые три месяца.

Из курсирующих за этот период 375 тыс. поездов до 5 минут опоздали 61,8 тыс. поездов, до часа - менее 27,9 тыс., до двух часов - 1,3 тыс. и более двух часов - 350 поездов.

"Во II квартале 2013 года пунктуальность железнодорожных перевозок составила 92,13% по сравнению с 92,75% в первом квартале (без учета опозданий до 5-ти минут - УНИАН)", - сказано в сообщении регулятора.

Чаще всего опаздывали поезда компании PKP Intercity, которая занимается перевозками между крупнейшими городами в Польше и реализует сообщения на международных трассах: уровень пунктуальности составил 86%.

Лучший результат показала занимающаяся перевозками в столичной Варшаве компания Warszawska Kolej Dojazdowa - 99,6%.

UTK также сообщил, что во втором квартале т.г. перевозчики отменили около 530 рейсов после 580 в январе-марте.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») запустила онлай-сервис информирования об опоздании поездов.

Ранее «Укрзализныця» не публиковала итоговые данные о том, насколько в среднем опаздывают ее поезда.