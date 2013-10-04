Поезда «Интерсити+» будут готовы к зиме с 15 октября

Скоростные поезда «Интерсити+» будут полностью готовы к зимней эксплуатации с 15 октября, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, 3 октября глава «Укрзализныци» Сергей Болоболин посетил Техническую пассажирскую станцию «Дарница» для осмотра и проверки готовности к работе в зимнее время скоростных поездов «Интерсити+». Во время визита Болоболин встретился со специалистами «Украинской железнодорожной скоростной компании», а также с представителями корейской компании-производителя Hyundai Corporation, которые завершают технические работы по плану подготовки подвижного состава к бесперебойной эксплуатации в зимнее время.

«Сегодня мы услышали заверения наших корейских партнеров по полной готовности до 15 октября электропоездов к эксплуатации в зимний период», - говорится в сообщении со ссылкой на Болоболина.

По данным пресс-службы «Укрзализныци», плановая подготовка электропоездов к зимнему периоду включает 27 видов технических работ. Особенно тщательно специалисты проверили исправность узлов, систем и оборудования каждого поезда, модернизированного весной этого года. Кроме того, на скоростные поезда установлены новые токоприемники, которые позволят стабилизировать процесс токосъема в условиях скоростного режима. Также усовершенствовано подвагонное оборудование электропоездов. На его поверхность нанесено резиновое уплотнение, которое будет защищать от попадания снега, влаги или пыли и повысит надежность работы оборудования. В поездах установлены новые фильтры забора воздуха тягового двигателя, новые салонные оконные блоки.

Также пресс-служба сообщает, что компания Hyundai Rotem выполняет работы по укреплению бамперов поездов, замене светоотражающих полос лобовой части головных вагонов, изготовлению крючков адаптеров автосцепки, согласно условиям подписанных договоров с украинскими производителями. Кроме этого, для стабилизации работы тормозного оборудования на всех электропоездах устанавливают модернизированные авторегуляторы клещевых механизмов.

Согласно сообщению, сейчас в скоростных электропоездах используется до 50% тормозных накладок украинского производства, которые в период эксплуатации показывают лучшие результаты по сравнению с зарубежными аналогами.

«Отдельные моменты, которые нас беспокоят, мы обсудим с представителями компании-производителя поездов «Интерсити+», которые осуществляют гарантийное обслуживание электропоездов. До 15 октября они приложат максимум усилий, чтобы устранить их, и поезда «Интерсити +» будут готовы к зимней эксплуатации», - резюмирует пресс-служба, ссылаясь на гендиректора «Укрзализныци».

Напомним, 6 сентября 2013 года Сергей Болоболин проинспектировал скоростной участок Киев-Полтава-Донецк, проверил готовность Донецкой железной дороги к работе в осенне-зимний период и посетил Ясиноватский железнодорожный узел.

20 сентября гендиректор «Укрзализныци» проинспектировал подготовку к работе в зимний период на скоростном участке Киев-Здолбунов-Львов.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.