Убытки HTC достигли 100 млн долл.

Чистый убыток тайваньской компании-производителя мобильной электроники HTC в 3-м квартале 2013 года составил около 100 млн долларов против 136,24 млн долларов чистой прибыли в 3-м квартале 2012 года, передает ИТАР-ТАСС.

Операционный убыток HTC за отчетный период составил около 120 млн долларов против 166,89 млн долларов прибыли годом ранее.

Выручка в 3-м квартале 2013 года снизилась почти в 1,5 раза и составила 1,6 млрд долларов против 2,39 млрд долларов за аналогичный период 2012 года.

По данным Bloomberg, это худшие показатели компании с 2008 года. Как отмечает BBC, финансовые показатели HTC сильно контрастируют с прогнозами лидера рынка телефонов - Samsung. Ранее южнокорейская корпорация объявила, что ее операционная прибыль в 3-м квартале 2013 года может достичь рекордного уровня в 9,4 млрд долларов.

Стоимость акций HTC за последние 12 месяцев упала более чем на 50%, напоминает BBC.

Тайваньская HTC была первой компанией, начавшей выпускать смартфоны на операционной системе Android от Google. Однако вскоре лидирующую позицию в этом сегменте заняла южнокорейская Samsung. HTC является также первым производителем электроники, который начал выпускать устройства как на ОС Android, так и на Windows.