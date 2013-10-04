Донецкая железная дорога недополучила за грузоперевозки 262 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-сентябре текущего года недополучила за грузоперевозки 262 млн грн, сообщил в интервью УНИАН начальник ДЖД Николай Рогов.

«В начале года снижение производства на промышленных предприятиях существенно отразилось на финансовых результатах железной дороги. Отставание от прошлого года, далеко не самого «урожайного», выражается в 262 млн грн недополученных доходных поступлений», - сказал Рогов.

По его словам, причины такой ситуации очевидны - основные грузоотправители не имеют рынка сбыта. Кроме этого, начальник ДЖД обратил особое внимание на государственное предприятии «Уголь Украины», которое не может погасить свой долг в размере 298 млн грн перед ДЖД.

«Существует рассрочка на пять лет, что уже немало, а также ежемесячные обязательства угольщиков, которые не выполняются. Мы этим очень обеспокоены. Железнодорожники честно заработали эти деньги. Мы хотим одного: чтобы решение суда исполнялось и с должника взыскивали полную сумму, а это - каждый месяц свыше 5 млн грн», - добавил начальник ДЖД. Также Рогов отметил, что Минэнергоугля приняло решение о ликвидации в 2015 году ГП «Уголь Украины», что в свою очередь делает проблематичным получение суммы задолженности.

По его словам, простои грузовых вагонов на подъездных путях промышленных предприятий являются одной из ключевых проблем недополучения доходных средств ДЖД. «Очень многие длительно задерживают вагоны под грузовые операции. Срывы выгрузки по клиентам, которых обслуживает Донецкая железная дорога, за восемь месяцев текущего года превысили 705 тыс. вагонов в сутки! Практически все предприятия не выполняют технологические нормы по грузовым операциям. Некоторые держат вагон до четырех суток», - сказал Рогов.

При этом сумма платы за использование вагона как «склада на колесах» обходится очень дорого, но ни в коей мере не возмещает потерь, которые имеет ДЖД.

«Из–за нерационального использования подвижного состава смежниками железная дорога недополучает десятки миллионов гривен. А это - средства в копилку государства. В этом вопросе мы надеемся на поддержку госадминистраций Донецкой и Луганской областей по защите интересов госпредприятия», - отметил Рогов.

Как сообщал УНИАН, ДЖД за 6 месяцев 2013 года сократила грузоперевозки на 8% - до 65 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины). ДЖД перевозит около 38% грузов от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.