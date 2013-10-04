«Укрзализныця» и транспортная милиция усилят безопасность пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с департаментом транспортной милиции Министерства внутренних дел (МВД) намерены разработать механизм по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Четкие и слаженные действия сотрудников транспортной милиции и железнодорожного транспорта должны создать новое качество безопасности и комфорта для пассажиров», - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора «Укрзализныци» Павла Чекалова.

Согласно сообщению, 2 октября текущего года состоялось совещание между руководителями управлений «Укрзализныци» и Департаментом транспортной милиции МВД с целью разработки нового алгоритма реагирования на нарушение правил перевозки пассажиров.

Участники совещания отметили, что в последнее время на железных дорогах Украины фиксируют нарушения десятка норм законодательства. В частности, случаи перепродажи билетов неустановленными лицами, несанкционированной торговли в поездах и на вокзалах, перевозки без необходимых документов на право проезда и избыточной ручной клади, повреждения подвижного состава и другие правонарушения при пользовании железнодорожным транспортом.

Как отмечает пресс-служба, с приближением холодов помещения станций и вокзальные комплексы становятся прибежищем для бездомных, особенно в пригородном сообщении. «Работники поездных бригад обращаются за помощью к сотрудникам транспортной милиции на линейных станциях, но те, к сожалению, не всегда надлежащим образом реагируют на вызовы. Случается, что пассажир совершает посадку в нетрезвом состоянии, применяя силу к проводнику. Работники милиции прибывают по вызову на место происшествия, однако пассажира не удаляют из вагона. В результате страдают другие пассажиры, а железная дорога несет репутационные потери как транспорт, в котором во время поездки опасно и некомфортно находиться», - сказал Чекалов. По его словам, одним из самых распространенных правонарушений в последнее время стала посадка в вагон без надлежащих документов, которые определены Постановлением Кабинета министров. «Перечень документов, на основании которых гражданин может воспользоваться перевозкой согласно приобретенному билету, четко определен на законодательном уровне. Однако поездные бригады не всегда получают помощь от милиции в случае, когда пассажир намерен совершить поездку без надлежащих документов, удостоверяющих личность. Выяснение отношений приводит к задержке отправления поезда и срыву графика движения. А это наносит еще больший ущерб репутации «Укрзализныци», - цитирует пресс-служба Чекалова.

В свою очередь заместитель начальника Департамента транспортной милиции МВД Николай Македон выразил готовность активнее обеспечивать порядок на железнодорожном транспорте.

Как сообщал УНИАН, военизированная охрана “Укрзализныци” в первом полугодии 2013 года предупредила 650 краж на сумму 1,1 млн грн.