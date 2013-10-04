Крюковский вагоностроительный завод переходит на 2-дневную рабочую неделю

Один из крупнейших украинских производителей железнодорожных вагонов Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) перевел часть своих цехов на 2-х дневную рабочую неделю.

Как заявил журналистам представитель предприятия, в сентябре завод работал три дня в неделю, но сейчас из-за недостатка объемов работы некоторые участки функционируют 2 дня в неделю.

«Рабочую неделю на некоторых участках сократили до двух дней», - сообщили на заводе. Сокращение количества рабочих дней на предприятии связано с тем, что в конце сентября «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте " (Россия) приостановил действие 13 сертификатов на различные виды вагонов, производимых на заводе.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Крюковский вагоностроительный завод сократил рабочую неделю с пяти до трех дней.

По итогам 2013 года завод планирует в связи с отсутствием заказов уменьшить производство грузовых вагонов почти в 2 раза, или на 5 тыс. шт. - до 6 тыс. шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

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