Аэропорт «Киев» открыл терминал «D» для внутренних рейсов

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) открыл новый терминал «D» для обслуживания внутренних рейсов.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония открытия прошла в присутствии вице-премьер-министра Александра Вилкула.

В ходе презентации нового терминала Вилкул отметил, что объем инвестиций в строительство терминала «D» составил порядка 30 млн грн. При этом в целом в развитие аэропорта за последние 4 года уже вложено 470 млн грн частных инвестиций.

«Благодаря эффективной работе проектов государственно-частного партнерства по строительству новых терминалов, в частности «А» и «D», создано более 5 тыс. новых рабочих мест, а пассажиропоток в аэропорту за 8 месяцев года увеличился на 145% - до 1,2 млн пассажиров», - отметил в своем выступлении вице-премьер-министр.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала площадью 1,5 тыс. кв. м.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-августе 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,226 млн человек.