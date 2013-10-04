В Киеве из-за ремонтных работ временно изменен маршрут автобусов № 11 и 62

В Киеве из-за ремонтных работ временно изменен маршрут следования автобусов № 11 и № 62.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

В частности, в связи с проведением капитального ремонта ул. Радистов 5 октября с 8.00 до 19.00 движение автобусов маршрута № 11 будет временно организовано от ст. м. «Лесная» до ул. Путивльской (до Кадиевского переулка) без заезда на ул. Радистов.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ теплосети на улице Сагайдачного с 8.00 5 октября до 6.00 7 октября автобусы маршрута №62 будут курсировать по трассе: «Ботанический сад – ул. Бастионная – бульвар Леси Украинки – ул. Кутузова – ул. Московская – ул. Грушевского – Европейская площадь».