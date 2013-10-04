Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 5%

Пассажиропоток через аэропорты Украины за январь-сентябрь текущего года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 11,6 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул во время открытия нового терминала «D» в международном аэропорту «Киев» (Жуляны).

«Пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев 2013 года увеличился на 5% - до 11,6 млн пассажиров. Дальнейшее развитие отрасли должно обеспечиваться за счет частных инвестиций на основе государственно-частного партнерства, повышения эффективности управления отраслью, привлечения лоукост-компаний, создания комфортных условий для пассажиров и повышения безопасности полетов», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) открыл новый терминал «D» для обслуживания внутренних рейсов.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в августе 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 1,863 млн человек.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-июле 2013 года вырос на 4,1% и составил 8,07 млн человек.