Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" вошел в бассейн Индийского океана

Фрегат Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный", который 24 сентября отправился из Севастополя в поход с целью участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» и операции Европейского Союза «Аталанта» в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана, прибыл в бассейн Индийского океана.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1 ранга Олег Чубук, 4 октября корабль преодолел Суэцкий канал, и во второй половине дня вошел в Красное море.

По словам пресс-офицера, последний раз фрегат "Гетман Сагайдачный" выполнял задачи в этом районе около 20 лет тому назад, однако плавание в непростых навигационных условиях, связанных с проходом узости и интенсивным судоходством, кораблем осуществлено успешно.

Фрегат держит курс на Аденский залив. С прибытием в район непосредственного выполнения операций, экипаж корабля под командованием капитана 2-го ранга Романа Пятницкого, вертолетный отряд и группа спецназначения (обзорная команда) продолжат подготовку к выполнению поставленных задач.

Как сообщал УНИАН, с 28 сентября по 1 октября фрегат "Гетман Сагайдачный" находился с деловым мероприятием в пункте базирования «Суда», где проведены тренировочные мероприятия, а также осуществлено логистическое обеспечение корабля.

Справка УНИАН. В марте 1995 года фрегат "Гетман Сагайдачный" осуществил деловой визит в порт Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где принял участие в выставке оружия «Айдекс-95».