В Японии из-за тайфуна отменены более 140 авиарейсов
10:58, 05 октября 2013Транспорт/Связь
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В южной японской префектуре Окинава объявлено штормовое предупреждение в связи с обрушившимся тайфуном "Фитоу", отменены более 140 авиарейсов.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.
Скорость ветра в некоторых районах префектуры превышала 40 м/сек. Высота волн у побережья Окинавы достигала 9-10 метров.
Согласно прогнозам, "Фитоу" продолжит движение к границам восточнокитайских провинций Чжэцзян и Фуцзянь.
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