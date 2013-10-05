В Японии из-за тайфуна отменены более 140 авиарейсов

В южной японской префектуре Окинава объявлено штормовое предупреждение в связи с обрушившимся тайфуном "Фитоу", отменены более 140 авиарейсов.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.

Скорость ветра в некоторых районах префектуры превышала 40 м/сек. Высота волн у побережья Окинавы достигала 9-10 метров.

Согласно прогнозам, "Фитоу" продолжит движение к границам восточнокитайских провинций Чжэцзян и Фуцзянь.